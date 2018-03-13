جاسكو: تنفيذ مشروع نقل غاز حقل ريفين البحر المتوسط لمجمع الصحراء الغربية







كتب: أحمد ابو حجر

تخطط الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" لتنفيذ مشروع نقل غازات حقل ريفين البحر المتوسط إلى مجمع غازات الصحراء الغربية، بحسب بيان صادر عن الشركة فى هذا الشأن.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم حاليا تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة وتطوير الشبكة القومية للغازات الطبيعية، باعتبارها شريان نقل الغازات لمختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية فى كل محافظات مصر، لمواجهة زيادة الاستهلاك وتحقيق المرونة اللازمة لاستيعاب المتغيرات التى تشهدها صناعة الغاز فى مصر، ومسايرة التطورات التكنولوجية، خاصة أن الشبكة ستلعب دورا محوريا فى مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والمنتجات البترولية.

وأشار "الملا"، خلال رئاسة أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" لاعتماد نتائج أعمال 2017، بحضور وكيل أول الوزارة لشؤون الغاز، ورئيسى هيئة البترول والشركة القابضة للغازات، ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات تدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعى، مع تأكيد أهمية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وطالب وزير البترول والثروة المعدنية، بأهمية تحقيق التوازن للشبكة فى منطقة جنوب مصر، لتلبية احتياجات النمو المخطط للصعيد فى ضوء الاستعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة، إضافة إلى أهمية الانتهاء من مشروعات حماية وتأمين الخطوط، والاستمرار فى المساهمة فى التنمية المجتمعية فى المناطق المجاورة لأنشطة الشركة ومشروعاتها.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس هشام رضوان، رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال التى حققتها الشركة خلال 2017، إذ تسلمت ووزعت حوالى 58 مليار متر مكعب من الغاز لقطاعات الاستهلاك المختلفة بالسوق المحلية، وكان لقطاع الكهرباء الأولوية الأولى فى تأمين احتياجاته بنسبة 62% من إجمالى الاستهلاك، مع توفير المازوت كوقود بديل.

وأشار "رضوان" إلى أنه تمت إضافة 14 مستهلكا جديدا، ليصل عدد العملاء التابعين للشركة بنهاية 2017 إلى 527 عميلا، وبالنسبة لمشروعات التوسع وتطوير الشبكة القومية للغازات، أوضح أنه تم استكمال والانتهاء من باقى المشروعات اللازمة للتشغيل التجارى لمحطات كهرباء سيمنز الجديدة (العاصمة الجديدة - بنى سويف - البرلس)، التى شملت تنفيذ خطوط بأطوال 76 كيلو مترا، وإنشاء 3 محطات تخفيض وقياس عملاقة، إضافة إلى استكمال المشروعات اللازمة لإمداد الغاز لباقى محطات الكهرباء المدرجة بالخطة الخمسية لقطاع الكهرباء 2012/ 2017.

وبحسب رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، نفذت الشركة مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لعدد من المناطق الصناعية وكبار المستهلكين، مشيرا إلى تضاعف أطوال الخطوط الرئيسية للشبكة القومية لتصل إلى 7 آلاف و487 كيلو مترا فى العام 1997، كما تضاعفت طاقة النقل لتصل إلى 225 مليون قدم مكعب يوميا، متابعا: "إنتاج كل من مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية التابعين للشركة بلغ أكثر من مليونى طن من المنتجات ذات القيمـة الاقتصادية، ما ساهم فى دعم السـوق المحلية بـ605 آلاف طن من منتج البوتاجاز، والمساهمة فى دعم صناعة البتروكيماويات بـأكثر من مليون طن من خليط الإيثان/ بروبان".

وحول الخطة المستقبلية للشركة، أوضح المهندس هشام رضوان، أن هناك عددا من المشروعات سيتم تنفيذها والانتهاء منها خلال عامين، ضمن خطة الشركة الاستراتيجية 2015/ 2019، أهمها تنفيذ مشروع نقل غازات حقل ريفين لكل من مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع البوتاجاز بالعامرية، ومشروع إنشاء وحدتى الضواغط 5 و6 بمحطة ضواغط دهشور، لتلبية احتياجات عملاء جنوب الوادى، واستكمال مشروعات رفع المستوى التأمينى لمواقع الشركة والشبكة القومية وملحقاتها، إضافة لبدء أعمال وإعادة التأهيل الفنى لمكونات الشبكة القومية للغازات الطبيعية، للتماشى مع آليات عمل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

ولفت "رضوان"، إلى أن الشركة تطبق كل الاشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، لما تلعبه من دور فعال فى استمرارية تشغيل منشآت الشركة بأمان كامل، كما تتبنى الشركة تنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية لتحسين ودعم الوضع الاقتصادى والاجتماعى للمجتمعات التى تقع فى نطاق المشروعات التى تنفذها جاسكو.