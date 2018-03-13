video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توقيع الكشف الطبى على 1888 مريضا بقافلة طبية فى قرية 49 الدرافيل بالدقهلية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:52 م
توقيع الكشف الطبى على 1888 مريضا بقافلة طبية فى قرية 49 الدرافيل بالدقهلية قافلة طبية- أرشيفية





الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، قافلة علاجية على مدار يومين إلى قرية 49 الدرافيل - التابعة لمركز بلقاس، بإشراف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية .

وضمت القافلة 9 عيادات بها 7 تخصصات، بجانب الصيدلية ومعمل دم كامل ومعمل طفيليات، وكذلك جهاز أشعة عادية وجهاز أشعة تلفزيونية، واشترك بها 92 من العاملين بمختلف تخصصاتهم إلى جانب توافر 122صنف علاج.

وتم الكشف الطبى على 1888 مريضا (448 باطنة -474 أطفال - 182 نسا وتنظيم أسرة -219 جلدية - 136 جراحة -154 أسنان - 248 عظام)، وعدد 200 حالة أشعة عادية و أشعة موجات صوتية و 257 تحليل دم وطفيليات، كما تم تحويل  15 مريضا للمستشفيات لاستكمال الإجراءات لتجهيزهم لإجراء عمليات صغرى وكبرى،  كما تم إستصدار 19قرار على نفقة الدولة، والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 139 حالة، وتم عمل 47 ندوة تثقيفية لتوعية المواطنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة المنصورة : مصر ستظل القلب النابض ومنارة العلم

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

صحة الدقهلية

قافلة طبية




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة