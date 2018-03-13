توقيع الكشف الطبى على 1888 مريضا بقافلة طبية فى قرية 49 الدرافيل بالدقهلية







الدقهلية شريف الديب

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، قافلة علاجية على مدار يومين إلى قرية 49 الدرافيل - التابعة لمركز بلقاس، بإشراف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية .

وضمت القافلة 9 عيادات بها 7 تخصصات، بجانب الصيدلية ومعمل دم كامل ومعمل طفيليات، وكذلك جهاز أشعة عادية وجهاز أشعة تلفزيونية، واشترك بها 92 من العاملين بمختلف تخصصاتهم إلى جانب توافر 122صنف علاج.

وتم الكشف الطبى على 1888 مريضا (448 باطنة -474 أطفال - 182 نسا وتنظيم أسرة -219 جلدية - 136 جراحة -154 أسنان - 248 عظام)، وعدد 200 حالة أشعة عادية و أشعة موجات صوتية و 257 تحليل دم وطفيليات، كما تم تحويل 15 مريضا للمستشفيات لاستكمال الإجراءات لتجهيزهم لإجراء عمليات صغرى وكبرى، كما تم إستصدار 19قرار على نفقة الدولة، والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 139 حالة، وتم عمل 47 ندوة تثقيفية لتوعية المواطنين.