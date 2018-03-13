تنظيم 4 معارض للأثاث المنزلى بمركزى بركة السبع ومنوف للأسر المستحقة







المنوفية _ محمد فتحى

أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية ، أنه تم تنظيم 4 معارض للأثاث والأجهزة المنزلية بالمجان بقري الدبايبة بمركز بركة السبع خلال شهر فبراير الماضي وقرية بلمشط وأرض السحارتي بمركز منوف خلال شهر مارس الجاري ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية .

وأكد درغام فى بيان له، أن المعارض تضم أجهزة منزلية معمرة " ثلاجات ، غسالات ، تليفزيونات ، بوتاجازات ، أنتريهات ، صالونات ، نجف ، مراوح ، غرف نوم ، سجاد ، مطابخ " يتم توزيعها بالمجان علي حسب إحتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة .

وأوضح أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولي بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى .

من جانبه أشاد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ، بتنظيم مثل هذه المعارض التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكداً على تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر .



