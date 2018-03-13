تنظيم اول ديفلية لعرض الازياء بالمنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

ينظم مجموعة من الشباب المهتمين بالأزياء والموضة، أول "ديفليه" لعرض الأزياء لأحدث الصيحات العالمية والمصممة بأيد مصرية وذلك تحت رعاية مصممة الأزياء المنياوية سحر خيرى بقاعة حورس بمدينة مغاغة، ويقدم لمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم.

يشارك فى العرض نخبة من أشهر مصممى الأزياء ومصففى الشعر والمصورين فوتو سيشن فى مصر والوطن العربى وذلك في الفترة من 14 حتى 19 مارس الجارى ويتضمن العرض أحدث الصيحات العالمية لعام 2018 للملابس الرجالي والحريمي والأطفال، بالإضافة إلى تشكيلة كبيرة من فساتين الزفاف والسهرة والبدل الرجالي، التي صنعت في مصر بخامات تركية عالية الجودة.

وقالت سحر خيرى مصممة الأزياء أنها بدأت حياتها في التصميم منذ فترة طويلة وقامت بإنشاء اتيليه لتصنيع الملابس الجاهزة وخاصة فساتين الزفاف والسواريه، وبعد حضورها عددًا من عروض الأزياء الكبري بالقاهرة قررت أن تنقل الفكرة لمحافظات الصعيد المحرومة من تلك الفعاليات لتحفيز الشباب وتشجعيهم علي الدخول في مجال التصميم والتصنيع .

وأعلنت عن عدد من الفعاليات التي يتضمها العرض الذي يقام بحضور مجموعة من مصممي الأزياء العالميين، على رأسهم عمار يوسف وأيمن أحمد ويوسف ومصطفى مليسي من سوريا، والمصمم المصري محمد إسماعيل مصمم البدل الرجالي، مشيرة إلى أن الخامات التي سيتم عرضها هي خليط من خامات مصرية وسورية وهندية وتركية، تم تصنيعها بأياد مصرية، في مصانع متميزة، وفق معايير الجودة العالمية، ويقدم العرض كل ما يخص حفلات الزفاف مثل عربات مميزة للعروسين "عربة سندريلا" وأحدث تجهيزات قاعات الأفراح مثل الكوشة وكل ما يلزم العروسة.

وأشارت سحر إلى أن المبيعات ستستمر بأسعار المصنع لمدة 5 أيام بعد انتهاء الحفل، كنوع من تشجيع أهالي الصعيد على اقتناء الموديلات العالمية بأسعار مناسبة، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.