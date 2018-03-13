تمويل 19 ألف و 963 مشروع من جهاز المشروعات الصغيرة بالشرقية بـ32 مليون جنيه

قال حسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية أن الجهاز قدم قروض بقيمة 342 مليون و400 ألف جنيه لتمويل 19 ألف و963 مشروع صغير ومتناهي الصغر ليوفر ما يقرب من 25 ألف و 376 فرصه عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في حياة كريمة وذلك في الفترة من 1 يناير2017 حتى 31 ديسمبر2017.

من جانبه أشاد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم قروض ميسرة للشباب الجاد لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة الإقتصاد .

وطالب محافظ الشرقية في بيان بضرورة أن يغير الشاب فكره وقناعاته نحو العمل والإتجاه للعمل بالقطاع الخاص أو الحصول على القروض والمنح المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبرنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية للإستفادة منها في إقامة مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل له ولغيره وتجعله فرداً نافعاً في المجتمع .

في سياق متصل،محافظ الشرقية مجازاة 55 من العاملين بمستشفى الزقازيق العام بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم عن مقتضي الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني .

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة قامت بالمرور المفاجئ على مستشفي العام بالزقازيق وتبين عدم تواجد 55 أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية و تم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين الغير ملتزمين بخصم 3 أيام من الراتب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .