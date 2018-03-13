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تكساس ترصد 15 ألف دولار لمن يدلى بمعلومات عن منفذى هجمات الطرود المشبوهة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:58 م
تكساس ترصد 15 ألف دولار لمن يدلى بمعلومات عن منفذى هجمات الطرود المشبوهة الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية





واشنطن (أ ش أ)
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رصدت سلطات ولاية تكساس الأمريكية، جائزة قدرها 15 ألف دولار لمن يدلى بمعلومات قد ترشد أجهزة الأمن للتعرف على منفذى هجمات الطرود المشبوهة والتى تسببت فى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وأكدت مصادر بشرطة ولاية تكساس - وفقًا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الهيئات الحكومية والاتحادية وفرت خبراء متخصصين لإبطال المفرقعات،واستعانت بفرق مدربة للمساعدة فى عمليات تفتيش الطرود المشبوهة التى يبلغ عنها السكان.

وقال أحد عناصر الشرطة "لا يتوفر لدينا حتى هذه اللحظة معطيات دقيقة وقاطعة حول دوافع هذه الهجمات فالتحقيق فى الحادث يمر فى مرحلة لا تسمح له بالبت فى دوافع هذه الهجمات بشكل قاطع".

وتواصل قوات الشرطة الأمريكية حملة توعية شاملة لتوجيه السكان بطرق إيجابية لتجنب التعرض لهجمات مماثلة عن طريق عرض أشكال للطرود المشبوهة وحث جميع المواطنين للإبلاغ عن أى طرد غير متوقع.

وكانت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، قد أكدت أمس أن هناك صلة بين انفجار طردين فى مدينة أوستن بولاية تكساس وانفجار مميت ثالث وقع أوائل الشهر الجارى.

يذكر أن شابًا يبلغ من العمر 17 عامًا لقى حتفه فى حين أصيبت امرأة فى الأربعينيات بعد أن جلب الشاب طردًا يخفى عبوة ناسفة إلى منزلهما،وبعد ذلك بساعات،أصيبت امرأة مسنة بجروح خطيرة،جراء انفجار آخر وقع فى عاصمة ولاية تكساس،كما أن رجلاً لقى حتفه فى الثانى من مارس فى انفجار مماثل.

 


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