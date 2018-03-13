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تقرير خبير الأصوات: فيديوهات عنتيل جامعة بنها الجنسية سليمة وليست مركبة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:56 م
تقرير خبير الأصوات: فيديوهات عنتيل جامعة بنها الجنسية سليمة وليست مركبة رئيس جامعة بنها





القليوبية نيفين طه
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كشف تقرير خبير الأصوات المنتدب من الإذاعة والتليفزيون، فحص الفيديوهات الجنسية المنسوبة لمدير الأمن الإدارى السابق بجامعة بنها والمعروف إعلاميا بعنتيل جامعة بنها والمرفقة فى أوراق القضية رقم 461 جنح بنها والتى تنظرها المحكمة.

 

وتعقد جلسة المحاكمة يوم 21 مارس المقبل فى اتهام مدير الأمن الإدارى السابق بممارسة الجنس مع آخريات، حيث أثبت فحص المقاطع الجنسية المنسوبة للمتهم ومحل الاتهام عدم وجود أى تركيب أو مونتاج أو تقديم أو تأخير للمقاطع وفق تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن الفحص وقام بتفريغها خبير الأصوات المنتدب من الهيئة الوطنية للإعلام فى 31 صفحة، كما ثبت من تقرير التحريات السرية للمباحث صحة قيام المتهم رفقة سيدة مجهولة بارتكاب الوقائع الجنسية الواردة بالمقاطع داخل مكتبه الخاص بالجامعة وأنه كان يقوم بالتشديد على العاملين بمكتبه بعدم دخول أى شخص.

 

وأضاف التقرير، أن رؤية المتهم حال ارتكابه الوقائع كانت محتملة فى حالة دخول أحد عليه مباشرة دون استئذان، كما توصلت التحريات إلى أن المتهم أشيع عنه خلال الفترة الأخيرة علاقاته النسائية المتعددة.

 

كانت جامعة بنها قد أحالت رئيس الأمن الإدارى للنيابة العامة رفقة مجموعة من السيديهات التى يظهر فيها وهو يمارس الجنس مع السيدات وحققت فيها النيابة العامة وأحالتها للمحكمة بعدما وجهت له تهمة ارتكاب ومجهولة أفعالا علانية فاضحة مخلة بالحياء داخل مكتبه الخاص بمبنى الأمن الإدارى بمبنى الجامعة.

 


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