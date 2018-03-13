تعرف على الحالة المرورية للطرق والمحاور المؤدية إلى مطار القاهرة

كتب أحمد حمادة

شهدت الطرق والمحاور المؤدية إلى مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، سيولة مرورية وانتظام فى حركة المرور.

وشهدت مداخل المطار من الطريق الدائرى بفرعيه سيولة مرورية تامة فيما شهد مدخل المطار من ناحية صلاح سالم بعض الكثافات البسيطة قرب نفق العروبة.

كما شهدت كمائن المطار سيولة مرورية نظرا للعدد الكبير من رجال المرور والأمن لسرعة فحص السيارات وتفتيشها، وتم تخصيص عدد من رجال الأمن لتفتيش الحقائب بحوزة الركاب بأتوبيسات النقل العام المترددة على المطار.