تعرف على الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة







كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب زيادة الأحمال وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور، ونشر الأوناش لرفع أى أعطال أو حوادث.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق السويس الصحراوى والزراعى للمتجه من الأقاليم حتى مناطق القاهرة وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية متحركة بسبب كثرة أعطال السيارات، وزيادة الأحمال فى الاتجاهين من مدينة نصر اتجاه رمسيس والعكس، وينصح التوجه لنفق الأزهر.

وتباطأت حركة المرور بمحور صلاح سالم، بسبب حركة الأتوبيسات الخاصة بنقل الموظفين التابعين للأجهزة المتواجده أعلى محور العروبة، ويفضل توجه سائقى السيارات إلى محور النصر اتجاه مطار القاهرة للإلحاق برحلات الطيران، وتباطأت حركة السيارات بمخرج نفق المرغنى، ومحور أبو بكر بمصر الجديدة.

وشهدت حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو تباطؤ من الجيزة حتى القاهرة، بسبب مجمع المدارس بمنطقة الزمالك، وكذلك الأمر أعلى كوبرى عباس من الجيزة بسبب المدارس بمنطقة الروضة، ويفضل التوجه لكوبرى أكتوبر أو الجامعة كبديل جيد، وظهرت كثافات بشوارع وميادين المعادى وبتقاطع مصطفى النحاس مع الحسن المأمون بسبب توافد الطلاب، لاستقلال السيارات ودخول المدارس.

وظهرت كثافات مرورية أمام حركة السيارات بمحور الثورة أمام المتجه لطريق السويس الصحراوى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر لنفق الأزهر، ومناطق وسط المدينة، ويفضل التوجه لمحور المشير طنطاوى كبديل جيد لحين تصفية الكثافات المرورية من الطريق، كما ظهرت كثافات بمحور التسعين من القاهرة إلى محور المشير بسبب زيادة الأحمال.

كما تباطأت حركة السيارات بمنطقة الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق القاهرة وأمام ماسبيرو ووزارة الخارجية نتيجة دخول الموظفين التابعين للمبنين، وظهرت كثافات مرورية بمحور كورنيش النيل أمام القادم من المعادى من مطلع الملك الصالح وأثر النبى حتى بداية القصر العينى وأمام معهد الأورام بالكورنيش.

وظهرت كثافات مرورية بميدان العباسية أمام القادم والمتجه إلى محور الخليفة المأمون، فيما لم تقع أى حوادث مرورية بالطرق، وتشهد باقى المحاور الرابطة بين محافظتى القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية، ولا تنصح إدارة المرور بتعديل أى مسارات لقائدى السيارات وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

فيما تستمر التحويلات المرورية بمنطقة الزمالك وسط تدعيم الطريق بالعلامات الإرشادية والحواجز الحديدية منعا لظهور أى كثافات مرورية، وينصح التوجه إلى الشوارع والطرق البديلة التى حددتها إدارة المرور، كما تستمر أعمال إنشاء كوبرى بالدائرى الأوسطى بمحور الأوتوستراد وبكورنيش النيل بالمعادى وشارع النصر وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية والأوناش لرفع أى معوقات مرورية بالطريق وملاحظة حركة السيارات.

كما عززت اليوم الثلاثاء الإدارة العامة لمرور القاهرة، تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور.