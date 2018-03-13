video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أسعار الحديد فى مصر بعد الزيادة الجديدة بجميع الشركات

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:09 ص
تعرف على أسعار الحديد فى مصر بعد الزيادة الجديدة بجميع الشركات حديد التسليح





كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

بعد الارتفاع الملحوظ فى أسعار الحديد خلال الأيام الماضية، نتيجة تحرك سعر خام " البليت" وهى المادة التى تدخل فى صناعة الحديد لتسجل 570 دولارا للطن، يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه لمعرفة أسعار الحديد لدى كافة الشركات "تسليم أرض المصنع".

وسجلت أسعار الحديد وفقا للشركات الآتية، زيادات كبيرة ومتتابعة، حيث بلغ سعر الحديد اليوم، لدى مصانع عز 12227 جنيها للطن، وشركة العتال 12250 وشركة بشاى 12580، وبلغ سعر الحديد لدى حديد المصريين 12375 جنيها، وسجل الحديد لدى شركة المراكبى 12250 جنيها.

فيما بلغ سعر طن الحديد لدى شركة الكومى 12300 جنيها ومصر ستيل 12420 جنيها، وسجل الحديد لدى شركة العشرى 12420 وسجل الحديد فى مصانع  الجيوشى 12300 جنيها للطن.

يشار إلى أن هذه الأسعار تسليم أرض مصنع، ويضاف عليها مكاسب التجار وهى مختلفة ولا يوجد توافق حولها، ومن ثم تجد سعر الطن عند وصوله إلى المستهلك يختلف من محافظة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شعبة مواد البناء: ارتفاع أسعار الأسمنت لـ1250 جنيهًا للطن بسبب نقص المعروض

اسعار الحديد

سعر الحديد

اسعار الحديد اليوم

سعر الحديد فى مصر

زيادة سعر الحديد




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

sameh

اضرب واجرى

بعد الدوله ما عملتلهم رسوم اغراق على المستورد الارخص على الدوله دراسه الرجوع فى القرار ليكونوا عبره

عدد الردود 0

بواسطة:

اسكندرية

صاحب القرار هو المستفيد

من المستفيد من قرار رسوم الاغراق على الحديد المستورد وترك اللعبة كلها فى ايدى 4 او 5 تجار يتحكموا فى السوق كلة بل والشعب كلة فى صالح مين دة غير من هو متخذ القرار

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة