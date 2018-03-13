تعرف على أسعار الحديد فى مصر بعد الزيادة الجديدة بجميع الشركات

تعرف على أسعار الحديد فى مصر بعد الزيادة الجديدة بجميع الشركاتالثلاثاء، 13 مارس 2018 11:09 ص
كتب – إسلام سعيد
بعد الارتفاع الملحوظ فى أسعار الحديد خلال الأيام الماضية، نتيجة تحرك سعر خام " البليت" وهى المادة التى تدخل فى صناعة الحديد لتسجل 570 دولارا للطن، يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه لمعرفة أسعار الحديد لدى كافة الشركات "تسليم أرض المصنع".
وسجلت أسعار الحديد وفقا للشركات الآتية، زيادات كبيرة ومتتابعة، حيث بلغ سعر الحديد اليوم، لدى مصانع عز 12227 جنيها للطن، وشركة العتال 12250 وشركة بشاى 12580، وبلغ سعر الحديد لدى حديد المصريين 12375 جنيها، وسجل الحديد لدى شركة المراكبى 12250 جنيها.
فيما بلغ سعر طن الحديد لدى شركة الكومى 12300 جنيها ومصر ستيل 12420 جنيها، وسجل الحديد لدى شركة العشرى 12420 وسجل الحديد فى مصانع الجيوشى 12300 جنيها للطن.
يشار إلى أن هذه الأسعار تسليم أرض مصنع، ويضاف عليها مكاسب التجار وهى مختلفة ولا يوجد توافق حولها، ومن ثم تجد سعر الطن عند وصوله إلى المستهلك يختلف من محافظة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى.
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عدد الردود 0
بواسطة:
sameh
اضرب واجرى
بعد الدوله ما عملتلهم رسوم اغراق على المستورد الارخص على الدوله دراسه الرجوع فى القرار ليكونوا عبره
عدد الردود 0
بواسطة:
اسكندرية
صاحب القرار هو المستفيد
من المستفيد من قرار رسوم الاغراق على الحديد المستورد وترك اللعبة كلها فى ايدى 4 او 5 تجار يتحكموا فى السوق كلة بل والشعب كلة فى صالح مين دة غير من هو متخذ القرار