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"تصديرى الحرف اليدوية" يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز التسويق الإلكترونى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:31 م
"تصديرى الحرف اليدوية" يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز التسويق الإلكترونى مؤتمر سابق لغرفة صناعة الحرف اليدوية - أرشيفية





كتب إسلام سعيد
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وقع المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، اليوم الثلاثاء، وشركة بوابة مصر للعالم EG-GATE، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز دور التسويق عبر التجارة الإلكترونية لمنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وفى هذا الإطار، قالت المهندسة رانده فهمى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، إن البروتوكول يأتى إدراكا من الدولة لأهمية زيادة التصدير من أجل تحقيق توازن ميزان المدفوعات، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصرى، بما يحقق النهوض بالاقتصاد القومى، مشيرة إلى أن الطرفين سيعملان على نشر ثقافة التجارة الإلكترونية لدى المجتمع، وتوفير خدمات التدريب فى المجال لرفع القدرات المؤسسية لأصحاب تلك المشروعات وتنمية قدراتهم.

وذكر هشام الجزار، وكيل المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، أن المجلس سيوفر البنية التحتية اللازمة لتعزيز الصادرات، مثل قواعد البيانات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصنيفاتها، والمصدرين والمستوردين، بجانب أبحاث السوق وأماكن التدريب على أحدث آليات التسويق الإلكترونى، إضافة للمساهمة فى توفير منح وبرامج تمويلية خاصة بدعم الصادرات للمشروعات بهدف دعم عملية التصدير.

وفى الوقت نفسه، أكدت الدكتورة ميناس إبراهيم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بوابة مصر للعالم EG-GATE، أن الاتفاق سيساهم فى تقليص المسافة بين المنتج والمستهلك بجانب زيادة معدلات الصادرات والتسويق للسلع والخدمات عالميا، وبتكلفة محدودة، إضافة إلى القدرة على سرعة عقد وإنهاء الصفقات التجارية وتحليل الأسواق والاستجابة لتغير متطلبات الأسواق الدولية. 

وأضافت ميناس إبراهيم، أن الشركة ستعمل على توفير E-shops  (مواقع تسويق وتجارة إلكترونية)، والربط ببرامج إلكترونية مع كل شركات الشحن الداخلية والخارجية، بشكل يفى بكل متطلبات الشحن والتصدير، بجانب تفعيل خدمات الدفع الإلكترونى على كل المستويات، تنفيذا لمنظومة الشمول المالى، إضافة لتوفير "كول سنتر" يقدم الخدمة بمختلف اللغات.


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