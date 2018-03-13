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الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:36 م
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ترامب يقيل مسئولا بالخارجية الأمريكية لتعليقه على إقالة تيلرسون

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:33 م
ترامب يقيل مسئولا بالخارجية الأمريكية لتعليقه على إقالة تيلرسون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





أ ف ب
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قرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طرد أحد كبار المسئولين فى وزارة الخارجية من وظيفته الثلاثاء، بسبب تصريحاته حول إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون التى بدت متعارضة مع رواية البيت الأبيض.

وصرح وكيل وزارة الخارجية المقال ستيف جولدشتاين لوكالة فرانس برس، "لقد كان (عملى فى الوزارة) أعظم شرف فى حياتى، وأنا ممتن للرئيس ولوزير الخارجية على هذه الفرصة، وأتطلع للحصول على فترة راحة".

وكان الرئيس الأمريكى أعلن أنه اتخذ قرار إقالة وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون بنفسه، كاشفا عن وجود اختلاف بينه وبين تيلرسون حول عدد من القضايا.

وقال ترامب - فى تصريحات للصحفيين أوردتها شبكة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء، "لقد اختلفنا بشأن عدد من الأمور والقضايا مثل اتفاق إيران،كان يعتقد أن الاتفاق لا بأس به ولكنى أظن أنه اتفاق مروع،أردت أن أنهى الاتفاق أو فعل شىء آخر حياله،ولكنه كان يرى أنه يجب التعامل معه على نحو مختلف".

وأضاف الرئيس الأمريكى أنه يحب تيلرسون كثيرا ويقدر التزامه وخدماته التى قام بها أثناء شغله منصبه،ولكن لم يكن لدينا النهج ذاته فى التفكير.

 

 

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