ترامب يعطل صفقة اندماج بين برودكوم وكوالكوم لصناعة المعالجات الدقيقة

ترامب يعطل صفقة اندماج بين برودكوم وكوالكوم لصناعة المعالجات الدقيقةالثلاثاء، 13 مارس 2018 08:10 ص
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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عطّل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الإثنين صفقة اندماج بين شركتى "برودكوم" و"كوالكوم" لصناعة المعالجات الدقيقة، معتبرا أن اندماج هاتين الشركة من شأنه أن يضر بالأمن القومى الأمريكى.
وأصدر ترامب أمرا يحظر بموجبه صفقة الاستحواذ الضخمة، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.
ونقل البيان عن الرئيس الأمريكى فى معرض تبريره القرار ان هناك دليلا قويا على أن هذه الصفقة "تهدد بتقويض الأمن القومى للولايات المتحدة".
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