video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يرفض الاستحواذ على مصنع رقائق إلكترونية أمريكى بـ117 مليار دولار

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:50 م
ترامب يرفض الاستحواذ على مصنع رقائق إلكترونية أمريكى بـ117 مليار دولار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





نيويورك (أ ش أ)
إضافة تعليق

أصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قرارًا بإلزام شركة "برودكوم ليميتد" السنغافورية بوقف محاولتها للاستحواذ على شركة "كوالكوم" الأمريكية صانعة الرقائق الإلكترونية، فى صفقة بلغت قيمتها 117 مليار دولار، معطلًا صفقة قد تكون الأكبر في تاريخ الصناعات التكنولوجية لاعتبارات "تمس الأمن القومى الأمريكى"، على حد وصفه.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"  فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، إن تحرك ترامب يعد ذروة سلسلة تحركات ملحوظة من جانب الإدارة الأمريكية التى تعكس تخوف المسئولين فى واشنطن من حرب محتملة بين الولايات المتحدة والصين حول التكنولوجيا المتطورة.

واعتبرت لجنة الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة، وهى اللجنة المسئولة عن التدقيق فى الصفقات التجارية الأجنبية، أن محاولة "برودكوم" قد تكون لها آثار مترتبة على التنافس الأمريكى - الصينى فى المجالات التقنية، حتى وإن كانت الشركة تتخذ من سنغافورة مقرا لها.

وأبدت اللجنة تخوفها من أن تعوق "برودكوم" الأبحاث وأعمال التطوير فى "كوالكوم"، نظرا لسُمعتها فى تخفيض النفقات، مشيرة إلى أن خطوة الاستحواذ من شأنها إضعاف المصنع الأمريكى العملاق، ومن ثم إضعاف الولايات المتحدة، فى مواجهة خصومها الأجانب الذين يسابقونها في تطوير تقنية الجيل الخامس كشركة "هواوي" الصينية.

ووفقا لـ"وول ستريت جورنال"، فقد سعت "برودكوم"، التي بدأت محاولاتها للاستحواذ من خلال شراء حصص المساهمين في نوفمبر الماضي، إلى إعادة توطين نفسها في الولايات المتحدة لتفادي تقرير اللجنة، لكن أمرا رئاسيا من ترامب أنهى هذه المحاولة، معللًا قراره باعتبارات تخص الأمن القومي الأمريكى.

من جانبها، انتقدت الشركة الآسيوية - التي قالت إنها ستستثمر في الأعمال الخاصة بتقنية الجيل الخامس في "كوالكوم" حال إتمام الصفقة - قرار ترامب، مؤكدة عدم اتفاقها مع تبرير الرئيس الأمريكى لرفضه صفقة الاستحواذ باعتبارات الأمن القومى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمريكا تعرب عن قلقها من تقارير عن ضربات جوية فى جنوب غرب سوريا

أمريكا تدعو مجلس الأمن للمطالبة بوقف إطلاق النار 30 يوما بالغوطة ودمشق

الصين: الحرب التجارية مع أمريكا ستجلب كارثة للاقتصاد العالمى

ترامب يختار شعار "لنحافظ على عظمة أمريكا!" لحملة الانتخابات الرئاسية 2020

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة