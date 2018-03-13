تراجع معدلات الهجرة لألمانيا فى 2016 لأقل من نصف مستوى 2015







برلين (رويترز)

قال مكتب الإحصاءات الاتحادى الألمانى اليوم الثلاثاء، إن صافى الهجرة لألمانيا تراجع إلى 500 ألف فى 2016 مقارنة مع 1.14 مليون فى 2015 وهو العام الذى شهدت فيه البلاد أزمة اللاجئين.

وقال المكتب إن 1865000 مهاجر وصلوا ألمانيا فى 2016 بينما هاجر من ألمانيا 1365000.

وساعد تدفق المهاجرين فى 2015، والذين هرب كثير منهم من الحروب فى الشرق الأوسط، فى صعود حزب البديل من أجل ألمانيا المعادى للهجرة والذى دخل البرلمان للمرة الأولى فى الانتخابات العامة العام الماضى.

وتعهدت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل الائتلافية والتى من المقرر أن تتولى مهامها غدا الأربعاء، بإدارة الهجرة إلى ألمانيا وأوروبا والحد منها لمنع تكرار سيناريو 2015.