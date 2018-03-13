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تداول فيديو لولى عهد أبوظبى خلال مصافحته للمواطنين من سيارته عبر "تويتر"

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:32 م
تداول فيديو لولى عهد أبوظبى خلال مصافحته للمواطنين من سيارته عبر "تويتر" محمد بن زايد - ولى عهد أبوظبى





كتبت مريم بدر الدين
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تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال مصافحته للمواطنين بالشارع أثناء استقلال سيارته.

 

وعلق الكاتب الإماراتى عمر الساعدى، على الفيديو عبر حسابه، قائلا: "صادفو محمد بن زايد يقود مركبته بأحد شوارع العاصمة.. مشهد لن تشاهد إلا فى دولة الإمارات نحمد الله على الأمن والأمان".

 


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