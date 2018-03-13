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تحرير 75 مخالفة اشغالات بحى غرب وشرق أسيوط

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:36 م
تحرير 75 مخالفة اشغالات بحى غرب وشرق أسيوط إزالة إشغالات - أرشيفية





أسيوط - ضحا صالح
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شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على رؤساء المدن والأحياء، بتكثيف حملات المرافق وإزالة الاشغالات، ومنع انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية وأمام المنشأت الحكومية، ونقلهم إلى الأسواق المخصصة لهم بالأحياء والمراكز، لمنع الاختناقات المرورية والتكدس بالميادين.

وقال العقيد حسام حسن رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط فى بيان له ، إن حملات اليوم الواحد التى يشنها القسم بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة، تمكنت من تحرير 75 مخالفة إشغالات عامة خلال إسبوع، وإزالة 27 حاجز اسمنتى وحديدى من الشوارع والميادين العامة بأحياء شرق وغرب مدينة أسيوط، وتم تحرير محاضر إشغال طريق وإدارة منشاة بدون ترخيص، ومحاضر نظافة عامة لقانون رقم 38 لسنة 1967 وبناء بدون ترخيص، وإيقاف أعمال بناء وإزالة غرز إدارية وفرش خضار وتندة قماش وخشب، وصاج، ورفع عربات كارو، وخشب، وفتارين، ورفع أكشاك بدون ترخيص، ،وذلك من شوارع "المجذوب، و26 يوليو، والرياض، والجامعة القديمة، ومدخل الوليدية والهلالى"، ونقل الباعة الجائلين إلى الاسواق المخصصة لهم .

وتمت الحملات بالتنسيق مع مسئولى الاشغالات بالأحياء، وإدارة قوات الأمن، وإدارة مرور أسيوط.

وشدد الدسوقى على ضرورة إزالة كافة المطبات العشوائية من الشوارع والميادين وإعادة تسوية الشوارع الرئيسية بالمدن والمراكز، ودراسة إمكانية إقامة فرع للسجل المدنى بقرى مركز ديروط، استجابة لطلبات المواطنين بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط وقطاع الأحوال المدنية، وحل مشكلة الإطماء بنهر النيل، ببعض المناطق التى تنتشر فيها عميات الإطماء المتكرر والاستعانة بجميع المعدات اللازمة بالمراكز، بالإضافة إلى الانتهاء من إجراءات ترخيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية بنى قرة، لإقامة موقف سيارات لخدمة الأهالى، وموقف آخر بقرية بنى هلال وسرعة حل مشكلة برك الاكسدة بمحطة صرف صحى القوصية.


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