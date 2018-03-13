تحرير 1380 مخالفة مرورية وإزالة 43 حالة إشغالات فى حملة مكبرة بالمنوفية







المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

أسفرت الحملة عن تحرير 1380 مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير، و94 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، و138 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 14 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ25 حالة تحدث فى المحمول، و78 حالة تصالح فورى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فى سياق متصل شن مجلس مدينة السادات حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، والتى أسفرت عن تنفيذ 43 حالة إشغالات.