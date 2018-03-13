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تحرير 1318 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:31 م
تحرير 1318 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملات مرورية - أرشيفية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1318 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 386 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و49 مخالفة إزالة ملصقات و65 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز15 سيارة و155 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و44 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 33 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و41 رخصة لمخالفة البيئة و106 مخالفات تجاوز سرعة "رادار" وسحب 38 رخصة لمخالفة خط السير، و46 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و39 مخالفة عدم صلاحية الأنوار، وسحب 71 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 82 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و43 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و46 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و55 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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