تجديد حبس 17 متهما من "خلية شقة الهرم" 45 يوماً

محكمة
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 17 متهما في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلامياً بـ " خلية شقة الهرم " لمدة 45 يوماً علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
ويواجه المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتى أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.
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