تجديد حبس متهم بقتل عجوز داخل شقتها فى إمبابة 15 يوما على ذمة التحقيق







كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح قسم إمبابة، اليوم الثلاثاء، حبس عامل قمامة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سيدة عجوز داخل شقتها بدائرة القسم.

تحقيقات النيابة الأولية، كشفت أن المتهم "مصطفى" استغل إقامة المجنى عليها بمفردها داخل شقتها وحاول سرقتها، ويوم الواقعة راقب المنزل وانتظر حتى تسود حالة الهدوء بالمنطقة التى تسكن بها المجنى عليها، فتسلل إلى شقتها، وطعنها 13 طعنة بمنطقة الرقبة والجسد، وسرق 750 جنيها ومشغولات ذهبية وهاتف محمول، ولاذ بالفرار.

وأشارت التحقيقات إلى أن قسم شرطة إمبابة، تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل، بعد انبعاث رائحة كريهة من شقتها، وانتقل المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليها "عجوز" صاحبة الشقة تقيم بمفردها، وتمكنت تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، من تحديد هوية المتهم والقبض عليه.