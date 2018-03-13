تجديد حبس قاتل الأوكرانية بالغردقة 15 يوماً على ذمة التحقيقات







البحر الأحمر - عماد عرفة

قررت محكمة جنح البحر الأحمر، اليوم الاثنين، تجديد حبس المتهم بقتل أوكرانية الجنسية فى الغردقة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، استعدادا لصدور قرار بإحالته لمحكمة الجنايات.

بدأت تفاصيل الواقعة، ببلاغ للرائد أسامة مهران رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من صاحب محل أحذية، يفيد أنه عندما توجهه لمسكنه الكائن بشارع الشيراتون، اكتشف مقتل زوجته أوكرانية الجنسية، والتى تبلغ من العمر 29 سنة وتدعى "مارينا. ا" تعمل "جيست ريشن" بسفاجا، إثر إصابتها بجرح ذبحى وطعنات متفرقة.

تم العرض على اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، واللواء عصام العزب مدير مباحث المديرية، واللذين أمرا بتشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أسامة مهران رئيس مباحث القسم، وبإشراف من المقدم هيثم أبو السعود مفتش مباحث القسم، لكشف غموض وملابسات الواقعة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام.

وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عمر ر. أ" 33 سنة، موظف، مُقيم بدائرة قسم أول الغردقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، حيث أقر بمجمل أقواله "أنه عند سيره بالمنطقة سكن المجنى عليها، شاهدها بمفردها على سُلم العقار سكنها فطرق على الباب، ولدى فتحها دفعها وتعدى عليها بسكين، فأودى بحياتها .

كما اعترف المتهم بأنه استولى على هاتفها المحمول وحافظة نقود صغيرة بداخلها 3 كروت فيزا وآخر خاص بعملها بالفندق، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وأقر بتخلصه من السكين وملابسه الملوثة بالدماء بإلقائها فى البحر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وجدد له اليوم 15 يوما ً.