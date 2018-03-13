تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة هتك عرض طفلة داخل مدرسة فى مدينة نصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة هتك عرض طفلة داخل مدرسة بمدينة نصر.

اعترف المتهم أمام عامر جادو وكيل أول نيابة مدينة نصر، بسكرتارية على متولى، بارتكابه للواقعة، ولكن بطريق الخطأ، حيث قال إن يده لمست أجزاء من جسد الطفلة بطريق الخطأ.

كان قسم شرطة أول مدينة نصر، تلقى بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بتعرض طفلتها 12 سنة، لهتك عرضها على يد عامل نظافة فى المدرسة.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليها فى المرحلة الإعدادية، كانت تتحصل على درس "مجموعة" مع زملائها فى المدرسة، وعقب انصرافها من المدرسة تذكرت أنها نسيت سماعة الهاتف المحمول فى الفصل، فعادت مرة أخرى، وقابلها عامل النظافة فأوهما بمساعدتها، وأثناء بحثه معها عن سماعة الهاتف، وضع يده على أماكن حساسة من جسدها، وعندما نهرته الطفلة طلب منها أن تخلع ملابسها فى الفصل مقابل إعطائها سماعة الهاتف.