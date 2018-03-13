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الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:53 م
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تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج 36 تذكرة هيروين بالتبين

الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:14 م
تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج 36 تذكرة هيروين بالتبين هيروين - أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
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قررت محكمة جنح التبين و15 مايو فى حلوان، تجديد حبس عاطل 15 يومًا، على ذمة التحقيقات فى اتهامه بمحاولة ترويج 36 تذكرة هيروين.

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للأجهزة الأمنية فى القاهرة، تفيد قيام "خ. م" 26 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة التبين، بالاتجار فى المواد المخدرة.

 

وعلى الفور تم تكثيف التحريات الأمنية وإعداد الأكمنة اللازمة للقبض عليه، وتم ضبطه وعثر بحوزته على 36 لفافة من مخدر الهيروين، وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرضه على النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت المحكمة اليوم بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة القضية.


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