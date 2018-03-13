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تاجر وأقاربه ينتحلون صفة رجال شرطة لاختطاف شاب والداخلية تعيده لأسرته

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:36 م
تاجر وأقاربه ينتحلون صفة رجال شرطة لاختطاف شاب والداخلية تعيده لأسرته المتهمون





كتب محمود عبد الراضى ـ كفر الشيخ محمد سليمان
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نجح  قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديريتى أمن كفر الشيخ والقليوبية فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة إختطاف أحد الأشخاص وطلب مبلغ مالى كفدية مقابل إطلاق سراحه ويتمكن من تحرير المختطف.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجة وزارة  الداخلية لكشف غموض حوادث الخطف  المجهلة، حيث تلقى مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ بلاغاً من صاحب إحدى  ورش اللحام ، 42 سنة، بقيام  أحد الأشخاص "تاجر سيارات نقل" ومقيم  بمحافظة القليوبية وآخرين بالحضور لمنزله وقاموا بإستدراج نجله، مدعين أنهم من رجال  الشرطة وعقب ذلك إتصل به التاجر وطلب منه سداد مبلغ 85 ألف جنيه مدين به له لتجارتهما فى الماشية  مقابل إطلاق سراح نجله .

وعلى الفور تم تشكيل بحث جنائى من قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن كفر الشيخ أسفرت جهوده عن  أن وراء إرتكاب الواقعة هم  "التاجر ونجله- موظف – قهوجى"، و عقب تقنين الإجراءات  وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية تم ضبط المتهمين وتبين إحتجاز المُختطف بحجرة إحدى الكافيتريات أسفل كوبرى الزقازيق بجوار منزل التاجر ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال والواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 

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المتهمون

 


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