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الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:40 م
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تأجيل محاكمة 8 عناصر إخوانية فى أحداث تظاهر بالمنيا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:24 م
تأجيل محاكمة 8 عناصر إخوانية فى أحداث تظاهر بالمنيا ميزان العدل





المنيا- حسن عبد الغفار
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أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، محاكمة 8 متهمين من عناصر الإخوان والمتهمين بالتظاهر وحيازة مطبوعات بمركز سمالوط لليوم الرابع من دور شهر يونية المقبل مع استمرار حبس 3 من المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
 
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة فى شهر مايو 2016 بتمهة التحريض على التظاهر والاشتراك فى محاولة تخريب منشآت عامة عام 2015، والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.
 

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