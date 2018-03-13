تأجيل محاكمة 11 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

أجلت اليوم الثلاثاء، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط إعادة محاكمة 11 متهما من عناصر الإخوان باقتحام قسم شرطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة لـ 20 مارس الجارى، لاستكمال الاطلاع على تقرير الطب الشرعى لأحد المتهمين وسماع أقوال باقى الشهود.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما متفاوتة بين المشدد والمؤبد بحق 142 متهما فى يونيو من العام قبل الماضى، وتم القبض على المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم بتهمة تخريب منشآت عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب والانتماء إلى جمعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.