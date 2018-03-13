تأجيل محاكمة منصور أبو جبل و12 أمين شرطة آخرين بتهمة التجمهر لـ17 مارس

تأجيل محاكمة منصور أبو جبل و12 أمين شرطة آخرين بتهمة التجمهر لـ17 مارسالثلاثاء، 13 مارس 2018 11:30 ص
محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، الثلاثاء، تأجيل خامس جلسات محاكمة أمين الشرطة منصور أبو جبل و 12 أمين آخرين، فى اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية، لـ 17 مارس لاستكمال المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
وقبل تأجيل الجلسة، استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين الرابع والحادى عشر بأمر الإحالة، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 33405 جنح الزقازيق، وخلو الأوراق عن امتناع المتهمين عن أداء عملهم يومى 12 و13 فبراير 2016.
وأضاف الدفاع أن الصور المقدمة فى الأحراز هى صور مقتطعه من فيديوهات ليس لها صلة بالأحراز، وهنا تساء الدفاع لماذا يحاكم المتهمين رغم انهم طالبوا بحقوقهم التى كفلها الدستور، المتهمون زج بهم فى السجون ظلما، فموكله قدم فى الأوراق على بأنه يشغل منصب رقيب شرطة رغم انه أمين شرطة أول، فالمتهم كان فى عمله ولم يكن على مسرح الأحداث، فالنيابة لم تقدم دليل واحد عن امتناع المتهمين عن ممارسة عملهم.
ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
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