تأجيل محاكمة منصور أبو جبل و12 أمين شرطة آخرين بتهمة التجمهر لـ17 مارس

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، الثلاثاء، تأجيل خامس جلسات محاكمة أمين الشرطة منصور أبو جبل و 12 أمين آخرين، فى اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية، لـ 17 مارس لاستكمال المرافعة.

وقبل تأجيل الجلسة، استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين الرابع والحادى عشر بأمر الإحالة، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 33405 جنح الزقازيق، وخلو الأوراق عن امتناع المتهمين عن أداء عملهم يومى 12 و13 فبراير 2016.

وقبل تأجيل الجلسة، استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين الرابع والحادى عشر بأمر الإحالة، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 33405 جنح الزقازيق، وخلو الأوراق عن امتناع المتهمين عن أداء عملهم يومى 12 و13 فبراير 2016.