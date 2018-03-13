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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"اقتحام قسم مدينة نصر" لـ 20 مارس

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:37 ص
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"اقتحام قسم مدينة نصر" لـ 20 مارس محكمة - أرشيفية





كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، لـ 20 مارس لحضور الدفاع.

 عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها  التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

متابع

اجلوا اجلوا

هو احنا ورانا حاجة!! يدينا ويديكم طولة العمر 

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