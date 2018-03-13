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تأجيل إعادة محاكمة "حدث" فى قضية أحداث شارع السودان لـ 7 أبريل

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:24 م
تأجيل إعادة محاكمة "حدث" فى قضية أحداث شارع السودان لـ 7 أبريل المستشار ناجى شحاتة - أرشيفية





كتب : أحمد حسنى
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قررت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة محمد السيد عبد السلام "16 سنة" "حدث" الصادر ضده حكم "غيابيا" بالحبس 10 سنوات فى اتهامه بأحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث شارع السودان"، لـ 7 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت المحكمة عاقبت المتهم و20 آخرين بأحكام متفاوتة، وذكر أمر إحالتهم انضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، واشتراكهم مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم القتل، وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، فضلا عن اتهامهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت التظاهر.

 

 

 


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تأجيل إعادة محاكمة "حدث" بأحداث شارع السودان لـ 13 مارس

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