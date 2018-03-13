بكين تدشن خط إنتاج لمادة خارقة يمكنها إخفاء المقاتلات الحربية

بكين تدشن خط إنتاج لمادة خارقة يمكنها إخفاء المقاتلات الحربيةالثلاثاء، 13 مارس 2018 04:12 م
المادة الصينية الخارقة
كتب: هانى محمد
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قال تليفزيون الصين، أن بكين دشنت خط إنتاج لمادة خارقة يمكنها صناعة المستحيل، مشيرا إلى أن خط الإنتاج يقع فى "شنتشن" لإنتاج الكثير من المادة الخارقة التى تزعم بكين قدرتها على إخفاء الأشياء مهما كان حجمها.
وأكدت وكالة الأخبار الصينية، أن المادة يمكن استخدامها فى إخفاء الطائرات الحربية مثل مقاتلات "جيه 20"، ولم يفصح التقرير عن أى استخدامات لهذه المادة أو طبيعتها.
طائرات جيه 20 الصينية
وأفاد فريق من العلماء فى مختبر افتتح فى "شنتشن" لتطوير المادة أنها تتكون من أنماط فيزيائية معقدة يمكنها تشكيل حجاب على الأغراض والأشياء عن أعين البشر، مؤكدين أن المادة ستستخدم لأغراض عسكرية من أجل زيادة تمويه مقاتلات الجيل الرابع "جيه – 20".
المادة الصينية الخارقة الجديدة
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