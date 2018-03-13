video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بعد قليل.. الحكم على 3 سوريين ومغربية فى اتهامهم بـ"الاتجار بالبشر"

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:00 ص
بعد قليل.. الحكم على 3 سوريين ومغربية فى اتهامهم بـ"الاتجار بالبشر" محكمة - أرشيفية





كتب أمنية الموجى
إضافة تعليق

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أسامة محمد أبو صافى، حكمها على 3 سوريين ومغربية فى اتهامهم بالاتجار بالبشر.

 

ووجهت النيابة العامة لكل من"محمد. ت. ع" 38 سنة سورى الجنسية، و"معمر. ع.خ"47 سنة سورى الجنسية، و"غسان. ح. ع" 52 سنة سورى الجنسية، و"كوثر. ن" 22 سنة مغربية الجنسية، تهم تأسيس وتنظيم وإدارة مع آخرين مجهولين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والاستلام والإيواء لأشخاص طبيعيين، وهن المجنى عليهن "هدى. ت"، "بشرى. ا"، "كريمة. ل" ويحملن الجنسية المغربية، بأن استدرجوهن من بلادهن بالتحايل والخداع وأوهموهن بعد اختطافهن بالقوة والتهديد داخل شقة استأجرتها المتهمة الرابعة، وضعوهن فيها تحت رقابتها بقصد استغلالهن فى الدعارة وإجبارهن على ذلك، عن طريق سحب جوازات سفرهن للحيلولة دون عودتهن إلى بلادهن وقد انتهزوا فرصة احتياجهن للمال واهمين إياهن بتوفير فرص عمل لهن داخل مصر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر أمر إحالة شبكة الاتجار بالبشر وأطفال السفاح بالمحلة للجنايات.. النيابة وجهت للمتهمين تكوين تشكيل عصابى للاتجار بالبشر.. وتزوير فى محررات رسمية واستغلالها لإثبات نسب مزيف لأطفال سفاح

الحكم على المتهمين فى شبكة الاتجار بالبشر بالمحلة أبريل المقبل

اليوم.. محاكمة المتهمين فى قضية الاتجار بالبشر بالمحلة

محكمة جنايات القاهرة

الاتجار بالبشر

التجمع الخامس




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة