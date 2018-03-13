بريطانيا تفتح تحقيقا فى احتمال تورط روسيا فى 14 حالة وفاة







لندن (أ ش أ)

أمرت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق رسمى من جانب الشرطة والأجهزة الأمنية فى احتمال تورط روسيا فى 14 حالة وفاة فى بريطانيا خلال السنوات الأخيرة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكترونى، فقد أعلنت رود فتح التحقيق استجابة لمطالبات رئيسة لجنة الشئون الداخلية بمجلس العموم البريطانى إيفيت كوبر والمفوض السابق لشرطة العاصمة اللورد إيان بلير وآخرين بالتحقيق فى ارتباط محتمل لروسيا بما يصل إلى 14 حالة وفاة فى بريطانيا.

وقالت رود إنها لم تُرد صرف الانتباه عن هجوم مدينة ساليسبرى، الذى تعرض فيه ضابط سابق بالاستخبارات الروسية وابنته لهجوم بغاز الأعصاب، الأسبوع الماضى، وتتهم لندن الحكومة الروسية بالوقوف خلفه.

وفى الوقت ذاته، أبدت الوزيرة تشككها فى أن تكون الوفيات محل التحقيق جميعها مرتبطة بالروس، لافتة إلى أن بلير قال إنها من الممكن أن تكون حالة واحدة إلى 4 حالات.