بريطانيا: القوات الخاصة تفحص طردا فى البرلمان ولا أنباء عن إصابات

بريطانيا: القوات الخاصة تفحص طردا فى البرلمان ولا أنباء عن إصاباتالثلاثاء، 13 مارس 2018 12:50 م
الشرطة البريطانية - أرشيفية
رويترز
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استدعيت الشرطة البريطانية لفحص طرد مثير للريبة فى البرلمان، اليوم الثلاثاء، فى ثانى واقعة من نوعها خلال يومين، وقال بيان للشرطة، "تم استدعاء ضباط من القوات الخاصة وسيفحصون الطرد"، وأضاف أنه لم ترد أنباء عن إصابة أحد.
وفى سياق متصل أعلنت شرطة لندن، أمس الاثنين، أن شخصين أدخلا إلى المستشفى "على سبيل الاحتياط" بعد العثور على طرد مشبوه فى نورمان شو، أحد مبانى البرلمان البريطانى، تبين بعد التحليل أنه يحتوى مادة غير سامة.
وقالت اسكتلنديارد فى بيان أن "عناصر متخصصين حضروا إلى المكان لتحليل مضمون الرزمة، ونُقل رجل وامرأة إلى المستشفى على سبيل الاحتياط"، وأوضح متحدث باسم البرلمان، أن التحليل كشف أن المادة التى يحتوى عليها الطرد لم تكن "خطيرة"، وسلم الطرد إلى مكتب النائب العمالى محمد ياسين الذى كان غائبا بحسب ما روت إحدى معاوناته فى اتصال هاتفى مع وكالة فرانس برس، فيما أعلنت الشرطة البريطانية، نقل شخصين إلى المستشفى كإجراء احترازي ، بعد العثور علي طرد مريب عند مبنى البرلمان في مدينة وستمنستر.
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