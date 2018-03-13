بروتوكول تعاون بين "تعليم الإسكندرية" والجامعة لتنظيم قوافل طبية للمدارس

بروتوكول تعاون بين "تعليم الإسكندرية" والجامعة لتنظيم قوافل طبية للمدارسالثلاثاء، 13 مارس 2018 02:41 م
بروتوكول تعاون بين تعليم الإسكندرية والجامعة
الإسكندرية- جاكلين منير
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وقعت مديرية التربية والتعليم صباح اليوم بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية وأمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، حيث تم التنسيق لتيسير القوافل الطبية لمدارس الإسكندرية لعمل مسح شامل واكتشاف مبكر لفيروس سى وكذلك كشف الرمد والعلاج والمنظارات مجانا.
من جهة أخرى، نظم قسم الموهوبين احتفالية يوم الشهيد حكاية بطل بمدرسة كلية النصر بنات بحضور العميد حازم بدر الدين نائب قائد المنطقة الشمالية والعقيد عمرو حسن المستشار العسكرى لمحافظة الإسكندرية ومحمد سليمان مدير عام إدارة وسط التعليمية وتضمن الحفل الفقرات الفنية وإلقاء الشعر والموسيقى.
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