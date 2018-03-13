برلمان تركيا يمرر قانونا انتخابيا مثيرا للجدل

برلمان تركيا يمرر قانونا انتخابيا مثيرا للجدلالثلاثاء، 13 مارس 2018 09:52 ص
أردوغان والبرلمان التركى
رويترز
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وافق البرلمان التركى، اليوم الثلاثاء، على قانون يعيد تنظيم قواعد الانتخابات وهو تشريع قالت عنه المعارضة من قبل إنه قد يفتح المجال للتزوير ويهدد نزاهة الانتخابات المقررة العام المقبل.
ويتيح القانون رسميا تشكيل تحالفات انتخابية مما يمهد الطريق لشراكة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة القومية.
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