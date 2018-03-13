برلمان تركيا يمرر قانونا انتخابيا مثيرا للجدل







رويترز

وافق البرلمان التركى، اليوم الثلاثاء، على قانون يعيد تنظيم قواعد الانتخابات وهو تشريع قالت عنه المعارضة من قبل إنه قد يفتح المجال للتزوير ويهدد نزاهة الانتخابات المقررة العام المقبل.

ويتيح القانون رسميا تشكيل تحالفات انتخابية مما يمهد الطريق لشراكة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة القومية.