video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

برلمانى روسى: روسيا توقفت عن إنتاج غاز "نوفيتشوك" ودمرت احتياطاته

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:39 ص
برلمانى روسى: روسيا توقفت عن إنتاج غاز "نوفيتشوك" ودمرت احتياطاته مجلس النواب الروسى الدوما





موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن النائب الروسى بمجلس الاتحاد "المجلس الأعلى للبرلمان"، إيجور موروزوف، أن روسيا توقفت عن إنتاج غاز "نوفيتشوك"، الذي تحدثت عنه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى.

وقال موروزوف - الذي عمل فى السابق بالأمن الروسى - :" إن بلاده دمرت أيضًا احتياطاتها من هذا الغاز، وهو ما يؤكده مراقبو منظمة حظر الأسلحة لكيميائية".

وأضاف أن موسكو لم توقف إنتاج غاز الأعصاب "نوفيتشوك" فحسب، بل ودمرت بشكل تام كل احتياطياتها"، مشيرا إلى أنه قد تم ذلك وفقا للاتفاقات الدولية تحت إشراف مراقبين دوليين تابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، قالت أمس - أمام البرلمان - إن بلادها توصلت إلى قناعة بأن تسمم العميل الروسي السابق، سيرجي سكريبال وابنته يوليا، حدث بواسطة مادّة "نوفيتشوك" السامة التي جرى تطويرها من قبل روسيا، ولا تزال قادرة على إنتاجها حاليًا، مرجحة ضلوع موسكو فى تسمم سيرجى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدوما: دعونا 250 ممثلا من 74 دولة لمراقبة الانتخابات الروسية

"الدوما" يفند مزاعم واشنطن حول إحباط صفقات أسلحة روسية

روسيا

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة