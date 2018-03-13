برلمانى روسى: روسيا توقفت عن إنتاج غاز "نوفيتشوك" ودمرت احتياطاته







موسكو (أ ش أ)

أعلن النائب الروسى بمجلس الاتحاد "المجلس الأعلى للبرلمان"، إيجور موروزوف، أن روسيا توقفت عن إنتاج غاز "نوفيتشوك"، الذي تحدثت عنه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى.

وقال موروزوف - الذي عمل فى السابق بالأمن الروسى - :" إن بلاده دمرت أيضًا احتياطاتها من هذا الغاز، وهو ما يؤكده مراقبو منظمة حظر الأسلحة لكيميائية".

وأضاف أن موسكو لم توقف إنتاج غاز الأعصاب "نوفيتشوك" فحسب، بل ودمرت بشكل تام كل احتياطياتها"، مشيرا إلى أنه قد تم ذلك وفقا للاتفاقات الدولية تحت إشراف مراقبين دوليين تابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، قالت أمس - أمام البرلمان - إن بلادها توصلت إلى قناعة بأن تسمم العميل الروسي السابق، سيرجي سكريبال وابنته يوليا، حدث بواسطة مادّة "نوفيتشوك" السامة التي جرى تطويرها من قبل روسيا، ولا تزال قادرة على إنتاجها حاليًا، مرجحة ضلوع موسكو فى تسمم سيرجى.