بدء مؤتمر "مصر الخير" للإعلان عن فك كرب 1000 غارمة خلال مارس

بدء مؤتمر "مصر الخير" للإعلان عن فك كرب 1000 غارمة خلال مارسالثلاثاء، 13 مارس 2018 12:54 م
الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير
كتب مدحت وهبة
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بدأ منذ قليل، المؤتمر السنوى لمؤسسة مصر الخير، الذى ينظمه قطاع الغارمين بالمؤسسة، للاحتفال بالأمهات المثاليات تحت عنوان "الأمهات المنتجات"، بحضور الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وممثلين عن وزارة الداخلية والتضامن والهجرة، والعديد من الشخصيات العامة وكبار الإعلاميين.
وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أنه سيتم الإفراج عن 1000 أم غارمة خلال شهر مارس الجارى، من أجل لم شملهن مع أسرهن بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم.
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