بدء جلسة فتح المظاريف المالية لمناقصة طباعة كتب العام الدراسى المقبل

بدء جلسة فتح المظاريف المالية لمناقصة طباعة كتب العام الدراسى المقبلالثلاثاء، 13 مارس 2018 01:11 م
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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بدأت قبل قليل أحداث الجلسة العامة لفتح المظاريف المالية لمناقشة طباعة كتب العام الدراسى المقبل.
ويحضر الجلسة العامة مندوبى 77 مطبعة تم فحص الأجزاء الفنية لها منذ الفترة الماضية.
وتشهد فعاليات الجلسة فتح المظاريف المالية وعرض الأسعار المتعلقة بالطباعة حسب ألوان الصفحات.
كانت وزارة الترببة والتعليم، تحملت 2 مليار و344 مليونا و864 ألفا فى طباعة كتب العام الجارى 2017، 2018، حيث تمت طباعة قرابة 236 مليون و544 ألفا و430 نسخة.
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