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الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:00 م
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بدء جلسة إعادة محاكمة 11 إخوانيا متهمين فى أحداث عنف بالمنيا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:16 م
بدء جلسة إعادة محاكمة 11 إخوانيا متهمين فى أحداث عنف بالمنيا محاكمة اخوان - ارشيفية





المنيا- حسن عبد الغفار
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بدأت منذ قليل، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، فى إعادة محاكمة 11 متهما من عناصر الإخوان، والمتهمين باقتحام قسم شرطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا.  
 
كانت المحكمة العسكرية، قد أصدرت أحكاما متفاوتة بين المشدد والمؤبد بحق 142 متهما فى يونيه من العام قبل الماضى، وتم القبض على المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم، وذلك فى اتهامهم بتخريب منشآت شرطية، والتحريض على العنف، وإثارة الشغب والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام  القانون.
 

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