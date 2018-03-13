بالفيديو .. مسيحي يقدم حفل قرعة الحج فى محافظة كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت قرعة الحج التي أجريت اليوم بمركز التطوير التكنولوجي أول واقعة من نوعها عندما أسند تقديم حفل إجراء القرعة العلنية للحجاج للعميد إيهاب سمير، مدير إدارة المعلومات والتوثيق بمديرية أمن كفر الشيخ ،" مسيحي " ، المشهود لهم بالكفأة وحسن معاملة المواطنين، كما لفت الأنظار ونال اعجاب الحضور إجادة أمين الشرطة زايد زايد ابن قرية مسير، تجويد القرآن الكريم بصوت جذب محافظ كفر الشيخ ، ومدير الأمن .

وجرى الاحتفال بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح ، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قرعة وزارة الداخلية العلنية للحج بمحافظة كفر الشيخ للعام 1439هـ ـ 2018م، التي نظمتها مديرية الأمن، وذلك بحضور اللواء فريد مصطفى نائب مدير الأمن ، واللواء حسن عطية، مفتش الداخلية، واللواء عزت محمود مساعد مدير الأمن.

وعبر العميد سمير إيهاب عن سعادته بمنحه تلك الفرصة النادرة لتقديم حفل إجراء قرعة الحج،برؤيته الفرحة في عيون وانفعالات الفائزين بقرعة الحج ، متمنياً للحجاج أداء فريضة الحج والعودة سالمين، مؤكداً أنه لا يرى فرقاً بين المصريين مسلمين ومسيحيين، خاصة أن هناك مشاركة فعالة في الاحتفال بالمناسبات الدينية.

قال محافظ كفر الشيخ ، إن إجمالي عدد المتقدمين لحج القرعة هذا العام بلغ 4536 متقدمًا، وأن عدد التأشيرات المخصصة لمديرية الأمن بلغت 777 تأشيرة، وتأشيرات كبار السن بلغت 79 تأشيرة، وعدد تأشيرات الأقسام التي أجريت عليها القرعة بلغت 698 تأشيرة، بالإضافة إلى 194 تأشيرة احتياطية .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد التأشيرات المخصصة للجمعيات الأهلية 360 تأشيرة على مستوى المحافظة، من إجمالى 2030 متقدم وسيتم إجراء القرعة العلنية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعى في نهاية مارس الجارى والتوزيع سيتم بحسب نسب المتقدمين بكل مركز على مستوى المحافظة، مقدماً التهنئة للفائزين بقرعة الحج هذا العام، متمنيًا لهم حجًا مقبولًا وذنبًا مغفورًا، مطالباً بالدعاء لمصر لأن مصر تستحق منا الكثير، والدعاء لشعبها الأبي العظيم .

من جانبه قال اللواء احمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، تم إجراء القرعة العلنية للحج بمحافظة كفر الشيخ للعام 1439هـ ـ 2018م، وتم توزيعها على مراكز المحافظة.