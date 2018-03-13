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بالصور.. الداخلية تداهم مصانع غير مرخصة وتضبط 131 طن أعلاف فاسدة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:36 م
بالصور.. الداخلية تداهم مصانع غير مرخصة وتضبط 131 طن أعلاف فاسدة المصانع عقب مداهمتها





كتب محمود عبد الراضى
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نجحت شرطة البيئة بالإشتراك مع أمن القليوبية في ضبط 131 طن أعلاف حيوانية وداجنة و277 طن إضافات أعلاف داخل مصنعين أعلاف بدون ترخيص بالخانكة .

جاء ذلك في  إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمراقبة أسواق التصنيع والإنتاج والتداول ومكافحة وضبط جرائم الغش التجارى والإتجار غير المشروع فى مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى من الأسمدة والأعلاف والمخصبات والمبيدات الزراعية المغشوشة والمحظور تداولها لما لها من تأثير سلبى على الإنتاج الزراعى والصحة العامة للمواطنين .

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية من ضبط مالك مصنع أعلاف حيوانية بدون ترخيص في الخانكة ، وضبط بداخله " خط إنتاج كامل – 77 طن أعلاف ومواد خام مجهولة المصدر – 60 طن أعلاف منتج نهائى مجهولة المصدر معد للبيع ".

وضبطت أجهزة الأمن مالك مصنع أعلاف حيوانية وداجنة بدون ترخيص في الخانكة ، وضبط بداخله " خط إنتاج كامل – 71 طن أعلاف ومواد خام مجهولة المصدر – 200 طن إضافات أعلاف ومواد خام مجهولة المصدر "، واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار .

 

أعلاف مضبوطة
أعلاف مضبوطة

 

جانب من المضبوطات بعد مداهمة المصنع
جانب من المضبوطات بعد مداهمة المصنع

 

مداهمة المصنع
مداهمة المصنع

 


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