انهيار منزل قديم خال من السكان بمركز قطور فى الغربية







الغربية – مصطفى عادل

شهدت قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، انهيار منزل قديم خال من السكان دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور، بانهيار منزل خال من السكان، وتبين من الفحص والمعاينة أن المنزل قديم ومجهور وصادر له قرار إزالة، وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة قطور.