انهيار الطابق الثانى من عقار بدورين على محلين بجواره فى المنصورة

انهيار الطابق الثانى من عقار بدورين على محلين بجواره فى المنصورةالثلاثاء، 13 مارس 2018 02:50 م
انهيار عقار - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق
شهد شارع الصالح أيوب، بمنطقة شارع البحر خلف مديرية أمن الدقهلية، انهيار الدور الثانى لعقار مكون من طابقين على محلين مجاورين، مما أدى إلى إصابة المحلات بخسائر مادية، وحدوث حالة من الهلع والفزع بين المواطنين، وعلى الفور تم إخلاء المحلين من المواطنين، دون إصابات.
قام رجال الشرطة بقسم أول المنصورة، بفرض كردون حول المحلات، ومنع أى مواطن من الاقتراب لحين تشكيل لجنة من حى غرب المنصورة، برئاسة اللواء حسام حمودة رئيس الحى، لإزالة باقى العقار المنهار، وقد سبق وصدر للعقار قرار إزالة سابق.
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة