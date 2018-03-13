انهيار الطابق الثانى من عقار بدورين على محلين بجواره فى المنصورة







الدقهلية - شريف الديب

شهد شارع الصالح أيوب، بمنطقة شارع البحر خلف مديرية أمن الدقهلية، انهيار الدور الثانى لعقار مكون من طابقين على محلين مجاورين، مما أدى إلى إصابة المحلات بخسائر مادية، وحدوث حالة من الهلع والفزع بين المواطنين، وعلى الفور تم إخلاء المحلين من المواطنين، دون إصابات.

قام رجال الشرطة بقسم أول المنصورة، بفرض كردون حول المحلات، ومنع أى مواطن من الاقتراب لحين تشكيل لجنة من حى غرب المنصورة، برئاسة اللواء حسام حمودة رئيس الحى، لإزالة باقى العقار المنهار، وقد سبق وصدر للعقار قرار إزالة سابق.