انطلاق 20 رحلة بالون طائر تحمل 520 سائحا للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية







الأقصر - أحمد مرعى

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق 20 رحلة بالون طائر على متنها 520 سائحا للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى منطقة البر الغربى، مع تحسن حالة الطقس بالمحافظة.

وحلقت رحلات البالون الـ20 غربى محافظة الأقصر (المدينة الأثرية الأولى فى العالم) من مطار البالون فى البر الغربى، بدءا من فجر اليوم، فى ظل تحسن أحوال الطقس، وسط حالة من البهجة سيطرت على السائحين المشاركين فى الرحلات.

وتعد رحلات البالون الطائر بالأقصر من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل عليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، إضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.