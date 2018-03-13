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انطلاق أسبوع جوميا للموبايلات.. والشركة تتوقع بيع 80 ألف جهاز

الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:51 م
انطلاق أسبوع جوميا للموبايلات.. والشركة تتوقع بيع 80 ألف جهاز هشام صفوت الرئيس التنفيذى لجوميا





كتبت: هبة السيد
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أعلنت شركة جوميا المتخصصة فى التسويق الإليكترونى عن انطلاق أسبوع جوميا للموبايلات فى مصر، خلال الفترة من 18-25 مارس الحالى، وذلك خلال مؤتمر صحفى نظمته جوميا اليوم تحت عنوان: "مستقبل قطاع الموبايلات ودور التجارة الإلكترونية" .

 

وقال هشام صفوت الرئيس التنفيذى لشركة جوميا، إن أعداد المشتركين فى الموبايل وصل إلى أكثر من 100 مليون مشترك، بالإضافة إلى اللاعبين الرئيسيين للشركات المصنعة للمحمول مع دخول مصنع مصرى هذا المجال، مشيرًا إلى انطلاق أسبوع جوميا للموبايلات، والذى يعد منصة حقيقية لرصد المتغيرات العالمية والإقليمية فى صناعة الهواتف المحمولة سواء الذكية أو التقليدية .

 

وأضاف صفوت، أن الشركة تتوقع بيع نحو 80 ألف جهاز محمول ذكى خلال هذا الحدث، لافتا إلى أن نحو مبيعات الأجهزة الذكية فى السوق المصرى تصل إلى 18 مليون جهاز سنويا.

 

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة جوميا، أنه سيتم الكشف عن أنواع جديدة من الهواتف الذكية والإكسسوارات بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن هدفنا الرئيسى هو تقديم أفضل تجربة للعميل، موضحًا أنه رغم ارتفاع أسعار الهواتف الذكية والتقليدية فى مصر إلا أن الأرقام والمؤشرات تؤكد على زيادة الإقبال عليه من جانب المستخدمين الذين باتوا يبحثون عن هواتف بإمكانيات عالية وبأسعار تنافسية.


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هشام صفوت

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