انتشال جثة عامل من مياه بحر يوسف ببنى سويف بعد انتحاره غرقا

بنى سويف أيمن لطفى

تمكن صيادون بمركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف، منذ قليل من انتشال جثة عامل، من مياه بحر يوسف بإحدى قرى المركز وتم إيداعها مستشفى سمسطا المركزى، وذلك بعد يومين من انتحاره غرقا.

وكان تلقى الرائد أحمد عبد العظيم رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا، بلاغا من أحد الأهالى يفيد بإلقاء "فريد ح" - 43 سنة، يقيم بندر سمسطا، نفسه بمياه بحر يوسف أمام بوابات هويس قرية مازورة، بإخطار اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف كلف قوات الإنقاذ بالحماية المدنية بالبحث عن الغريق وتكثيف التحريات لمعرفة اسباب انتحاره، كما ساهم عدد من الصيادين فى البحث .

وتوصلت تحريات النقيبين محمد الفقى ومصطفى عاطف، والملازم أول أحمد سعد ومعاونى مباحث المركز، إلى أن العامل أقدم على الانتحار بسبب خلافات عائلية .

وبعد يومين من الواقعة تمكن الصيادون من العثور على الجثة أمام قرية بنى محمد راشد دائرة مركز سمسطا وانتشالها ليلا ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة .