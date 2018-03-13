انتشار الخدمات المرورية بمحور عرابى بالمهندسين لمنع الزحام المرورى

انتشار الخدمات المرورية بمحور عرابى بالمهندسين لمنع الزحام المرورىالثلاثاء، 13 مارس 2018 09:07 ص
رجل المرور بمحيط محور عرابى - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عززت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة من انتشار الخدمات المرورية بمحيط أعمال إنشاء محطة مترو التوفيقية بمحور أحمد عرابى فى المهندسين للعمل على إرشاد المواطنين للطرق البديلة، كما تم إغلاق شارع رشيد بالكامل لمنع حدوث تداخل فى حركة السيارات وتوجيه السائقين لأماكن التحويلات.
كانت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن إغلاق جزئى لشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين لمدة 3 سنوات، ﻹنشاء محطة مترو التوفيقية ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الثالث فى الاتجاه من الدائرى إلى ميدان سفنكس مع تعيين الخدمات المرورية واﻷوناش اللازمة ووضع العلامات الإرشادية بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.
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