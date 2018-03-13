انتزاع قرار من "العليا الإسرائيلية" بإخلاء المستوطنين فى منزل عائلة فلسطينية

انتزاع قرار من "العليا الإسرائيلية" بإخلاء المستوطنين فى منزل عائلة فلسطينيةالثلاثاء، 13 مارس 2018 05:56 م
الاستيطان- أرشيفية
أ ش أ
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انتزعت لجنة إعمار الخليل وهيئة مقاومة الجدار الاستيطان الفلسطينية قرارا من المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلى بإخلاء المستوطنين من منزل عائلة أبو رجب فى الخليل جنوب الضفة الغربية .
وقال عماد حمدان رئيس لجنة إعمار الخليل فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم، إن منظمات حقوقية وأخرى دولية قدمت جهودا كبيرة فى سبيل الحصول على هذا القرار وانتزاعه من القضاء الإسرائيلى المنحاز أصلا والذى يعطى دائما الفرصة للاحتلال ومستوطنيه فى أى قضية مقدمة له .
وأضاف حمدان ، أن الصعوبات والتحديات كانت كبيرة لكن الحق والأصرار للحصول عليه كان عاملا هاما فى سعينا للتمكن من استصدار قرار من أعلى محكمة للاحتلال بإخلاء المستوطنين.
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