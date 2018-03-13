video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انتخاب رئيسة نيبال "بيديا ديفى بندارى" لفترة رئاسية ثانية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:33 م
انتخاب رئيسة نيبال "بيديا ديفى بندارى" لفترة رئاسية ثانية رئيسة نيبال





أ ش أ
إضافة تعليق

صوت النواب فى نيبال، اليوم الثلاثاء، على انتخاب الرئيسة "بيديا ديفى بنداري" لفترة رئاسية ثانية.

وقالت لجنة الانتخابات إن بندارى حصلت على أغلبية كبيرة من الأصوات اليوم، حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية.


وذكرت الشبكة أن حكومة الائتلاف الشيوعى فى بينال تدعم بنداري، واستحوذ هذا الائتلاف على أغلبية الأصوات فى الانتخابات العامة الأخيرة لاختيار أعضاء البرلمان و المجالس المحلية.


يذكر أن بندارى لها تاريخ طويل فى العمل السياسي، حيث إنها كانت رئيسة الحزب الشيوعى (الماركسى اللينينى المتحد) فى نيبال قبل أن تصبح رئيسة للبلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نساء نيبال يحتفلن بالذكرى الـ 108 لليوم العالمى للمرأة

صور.. رئيس وزراء نيبال يقدم كشف حساب قبل تقديم استقالته للرئيس

نيبال

اخبار نيبال

رئيسة نيبال

اخبار العالم




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة