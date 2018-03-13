انتخاب رئيسة نيبال "بيديا ديفى بندارى" لفترة رئاسية ثانية

انتخاب رئيسة نيبال "بيديا ديفى بندارى" لفترة رئاسية ثانيةالثلاثاء، 13 مارس 2018 05:33 م
رئيسة نيبال
أ ش أ
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صوت النواب فى نيبال، اليوم الثلاثاء، على انتخاب الرئيسة "بيديا ديفى بنداري" لفترة رئاسية ثانية.
وقالت لجنة الانتخابات إن بندارى حصلت على أغلبية كبيرة من الأصوات اليوم، حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية.
وذكرت الشبكة أن حكومة الائتلاف الشيوعى فى بينال تدعم بنداري، واستحوذ هذا الائتلاف على أغلبية الأصوات فى الانتخابات العامة الأخيرة لاختيار أعضاء البرلمان و المجالس المحلية.
يذكر أن بندارى لها تاريخ طويل فى العمل السياسي، حيث إنها كانت رئيسة الحزب الشيوعى (الماركسى اللينينى المتحد) فى نيبال قبل أن تصبح رئيسة للبلاد.
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